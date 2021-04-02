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02.04.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

Уральца спустя 23 года задержали за убийство и изнасилование

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Златоусте раскрыто нападение на женщину, совершенное в 1998 году. После проведения дополнительных генетических экспертиз установлена причастность к совершению преступления местного жителя, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

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- Ночью 19 мая 1998 года в безлюдном месте было совершено преступление против половой неприкосновенности 38-летней женщины, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В течение продолжительного времени изнасилование и убийство, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми. Однако при проведении дополнительных генетических исследований была установлена причастность к совершению преступления конкретного лица.

Задержанный признал вину и подтвердил свои показания при выполнении следственных мероприятий на месте преступления, подробно описав свои действия.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование преступления находится в завершающей стадии, отметили в СК.

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