Решать проблемы людей высшие чиновники будут в цифровом формате

Четыре с лишним десятка заместителей министров и руководителей федеральных ведомств успешно прошли курс "Руководитель цифровой трансформации" и получили дипломы РАНХиГС. Им предстоит перестраивать работу своих подчиненных, внедрять цифровые инструменты, чтобы быстрее и точнее решать проблемы каждого гражданина, сказал на торжественной церемонии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Вы - наш дорогой цифровой спецназ, - обратился к выпускникам программы Дмитрий Чернышенко. - Одно из первых решений председателя правительства Михаила Мишустина было о создании института руководителей цифровой трансформации. Знания, полученные здесь, помогут вам сделать жизнь в нашей стране лучше для каждого человека".

Среди выпускников курса - высшие чиновники МЧС, Минздрава, Минспорта, Роспатента, Рослесхоза, Росприроднадзора, Минэкономразвития, Росстата и других ведомств. Многие из них уже решают задачи применения цифровых электронных технологий в реальной работе, другие только готовятся. Однако помимо академических знаний курс дал им и другие преимущества, которые очень помогут в работе.

"Главные приобретения, которые дают программы такого рода, - не то, что удалось узнать в аудитории или во время онлайн-занятий, а то общение, те связи, которые здесь сложились, - отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау. - Теперь при взаимодействии между ведомствами уже никто не сможет написать другому отписку. Просто потому, что за официальной бумагой будет видеть конкретного человека".

Этот эффект развиртуализации уже начинает работать, признал замглавы Рослесхоза Иван Советников. Создавая и отлаживая систему ЛесЕГАИС, которая должна связать весь лесной комплекс с другими госорганами - налоговой службой, таможней, МВД и так далее - ему как раз удалось оценить удобство взаимодействия не просто с представителями других ведомств, а с однокурсниками.

"Почти все мы здесь встретились впервые, до этого я лично знал лишь нескольких человек, - добавил замминистра экономического развития Петр Засельский. - У нас работа занимает основную часть жизни и собраться где-то на досуге, чтобы познакомиться, было бы весьма затруднительно. А тут все - по долгу службы. И теперь во множестве случаев я просто могу позвонить человеку и по телефону спокойно придумать решение любой проблемы".

Большие цифровые проекты предстоит реализовать и Юрию Акиньшину, замруководителя Росприроднадзора. Это системы и мониторинга за экологической информацией в стране, и публикации оперативных данных о состоянии окружающий среды, и собственные информационные сервисы Росприроднадзора. Часть проектов он будет реализовывать самостоятельно, другие - в команде с коллегами из Минприроды, других ведомств.

"ЧП на Камчатке показало, что для сохранения природы, чтобы нам было, что передать детям - да и самим дожить было бы неплохо, - очень важна именно информация об экологии. Сейчас еще уточняются параметры предстоящей работы, кто что будет делать, - сказал Юрий Акиньшин. - И то, чем нас научили здесь, и то общение, которое установилось с коллегами, все это нам очень поможет. Когда меня сюда направили, я не очень понимал, зачем все это надо. Но сейчас знаю: без всего этого мне дальше работать было бы намного сложнее".

Обучение реально завершилось еще в ноябре, но церемонию вручения дипломов пришлось отложить почти на полгода из-за пандемии. И заместители министров, собравшиеся вместе после большого перерыва, больше напоминали старшекурсников, вернувшихся на занятия после длинных каникул, чем государственных мужей и дам.

"Мы хотели бы организовать клуб руководителей цифровой трансформации, - обратился к Дмитрию Чернышенко замглавы Минздрава Павел Пугачев. - Чтобы вместе с вами регулярно встречаться, оффлайн, обсуждать наши дела и проекты, мне кажется, это очень сильно поможет делу".

Зампред правительства идею поддержал и обещал обязательно найти время для участия в таких собраниях.