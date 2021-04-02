Рубль укрепится на 10 процентов и пробьет психологически важные уровни

В марте рубль на валютном рынке вел себя достаточно нейтрально, снизившись к доллару, но одновременно с этим укрепившись к евро.

Судя по официальным курсам, установленным ЦБ РФ, доллар США вырос за месяц с 74,44 до 75,64 рубля (+1,6%). Европейская валюта за это же время снизилась с 90,37 до 88,74 рубля (-1,8%). Такая разнонаправленная динамика двух валют связана с поведением валютной пары EUR/USD на мировом рынке. За месяц она снизилась на 3,4 процента.

Специально для "Российской газеты" Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари Евразия", оценил перспективы рубля в апреле и до конца года:

- В апреле стоит ожидать продолжения тенденции по ослаблению евро к доллару на мировом рынке. При этом нефть может сохранить относительную стабильность в диапазоне 60-65 долларов за баррель, даже несмотря на решение ОПЕК+ расширить добычу.

В этом случае можно ожидать рост доллара к целевому диапазону 76,1-77,6 рубля с одновременным снижением европейской валюты к 86,3-88 рублям. По сути, это означает сохранение рублем стабильности при автоматическом отражении процессов, происходящих на внешних рынках. В этом случае, можно будет с полной ответственностью заявить: "Это не рубль снижается, это доллар растет".

Однако поддержка рублю может прийти со стороны госдолга. Бегство инвесторов, наметившееся 22 марта и обвалившее индекс государственных облигаций (RGBITR) ниже 600 пунктов, выдыхается. Подтверждение тому последнее (31 марта) успешное размещение Минфином РФ на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму почти 355 миллиардов рублей. Это является рекордным объемом с 3 ноября прошлого года.

Индекс разворачивается и на вечер 1 апреля составляет 599,31 пункта. Это может говорить о том, что внешние риски уже отыграны. И последующий рост индекса RGBITR вполне может потянуть за собой рубль вверх. Это значит, что покупать доллары и евро для сбережений сегодня не стоит.

На фоне ожидаемого в апреле роста ключевой ставки Банка России до 5 процентов можно с уверенностью прогнозировать отличное самочувствие рубля.

А благодаря мягкой политики ФРС США с высокой вероятностью доллар будет ослабевать в этом году против большинства валют, за исключением турецкой лиры. Уже очевидно, что российский рубль в 2021 году может укрепиться почти на 10 процентов. И мы увидим доллар ниже 70 рублей, а евро - ниже 85 рублей.