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Rutube начал работать в новом формате

Текст:   Виктория Чернышева
02.04.2021,  
21:56
Фото: rutube.ru Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

В компании Rutube объявили о перезапуске. В веб-версии видеоплатформа работает в новом формате. Полностью переработан интерфейс, введены новые цветовые решения, навигация стала более удобной.

Кроме того, изменились возможности управления контентом. Теперь пользователи могут смотреть его без регистрации, создавать плейлисты по темам, загружать видео через студию и заниматься монетизацией.

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Как уточнили в компании, в бета-версии появилось несколько новых разделов - с подкастами, образовательной информацией и трансляциями. В ближайших планах - открыть для пользователей возможность запускать стримы.

В третьем квартале появятся и другие новые функции - загрузка подкастов, а также продажа товаров в прямом эфире. Параллельно на Rutube планируют перезапустить мобильное приложение, Smart-TV и доработать функции управления контентом.

Сейчас на видеоплатформе собрана библиотека из боле чем трех миллионов единиц разнообразного контента.

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