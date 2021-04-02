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Самый популярный в России смартфон Samsung получил обновление. Чем оно полезно

Текст:   Антон Благовещенский
02.04.2021,  
17:07
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Смартфон Galaxy A51, ставший лидером продаж в России по итогам 2020 года, получил свежее обновление фирменной оболочки One UI 3.1. Отмечается, что именно российские владельцы Galaxy A51 получили доступ к апдейту.

Обновление содержит ряд важных улучшений, включая возможность удалить данные о местоположении у фотографий перед публикацией в соцсетях, новые возможности камеры, исправления ошибок и легкий рестайлинг интерфейса.

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Кроме того, в One UI 3.0 добавлена функция защиты глаз от синего излучения Eye Comfort Shield. Загрузить обновление можно "по воздуху".

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