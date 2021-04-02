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02.04.2021 12:41
Рубрика: Происшествия

СК закончил расследование дела о хищении бюджетных средств в Росрезерве

Текст: Наталья Козлова

Высокопоставленные сотрудники Росрезерва фиктивно "восстановили" дизельное топливо на 3,4 миллиарда рублей. Такое преступление только что закончил расследовать центральный СК. Прокуратура обвинение утвердила, и дело ушло в Московский городской суд.

Об этом нестандартном деле корреспонденту "РГ" рассказали вот что. Расследование касалось хищения бюджетных средств "при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива в Росрезерве". Суть его объяснила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Заместитель руководителя Росрезерва Александр Кирюхин, бывший начальник управления нефтепродуктов Росрезерва Вадим Гаврилов, его бывший заместитель Олег Лазарев, директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин, а также коммерческий директор ООО "НафтаПремиум" Александр Павлов растратили больше 3,4 млрд рублей "под видом оказания подконтрольной коммерческой организацией услуг по восстановлению качества дизельного топлива для нужд Росрезерва по "фиктивной" технологии ООО "НафтаПремиум" в рамках исполнения государственных контрактов". Их заключил Росрезерв с ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Лукойл-Резервнефтепродукт".

В СК подчеркнули: сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что дизельное топливо имеет существенный запас качества, а проведенные работы не позволят улучшить его.

Напомним, что в начале 2021 года за эти же преступления были осуждены соучастники Александр Безруков и Алексей Павлов. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. На имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных им лиц наложен арест на 500 млн рублей.

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