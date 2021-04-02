СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов

В России резко подорожали авиабилеты. Об этом пишет газета "Известия". Эксперты сравнили цены за 2019 год и за первые три месяца 2021-го.

Самый существенный рост отмечен на четырех внутрироссийских направлениях: из Москвы в Набережные Челны (плюс 121%), Томск (+91%), Нижнекамск (+88%), Чебоксары (+46%). Чтобы слетать из Сочи в Пермь, придется заплатить на 58 процентов больше. Примерно на треть подорожали билеты из столицы России в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. На рейсы из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь авиакомпании установили более гуманный ценник (всего плюс 15 процентов).

Резкое повышение цен обусловлено растущими затратами компаний, низкой рентабельностью и желанием компенсировать убытки, накопленные в прошлом году.