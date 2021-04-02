Новости

Мужчину с бутылкой в руках сняли с забора Елисейского дворца в Париже 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 01.04.2021
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 01.04.2021
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 01.04.2021
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 01.04.2021
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 01.04.2021
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 01.04.2021
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 01.04.2021
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 01.04.2021
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 01.04.2021
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 01.04.2021
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 01.04.2021
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 01.04.2021
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 01.04.2021
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Забег платный

Опубликован регламент выдачи нейтрального статуса нашим атлетам
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала регламент по выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

Право выступать на международных соревнованиях совет World Athletics вернул нашим атлетам 18 марта. В четверг же стало известно, что заявки на получение нейтрального статуса для участия в Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, нужно подать не позднее 7 июня. Окончательный список участников Игр должен быть утвержден не позже 5 июля. При этом, напомним, что на Олимпиаде смогут выступить не более 10 российских спортсменов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Российские легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях

Все они должны входить в пул допинг-тестирования на протяжении последних 12 месяцев. Кроме того, за оформление нейтрального статуса придется заплатить: взрослым атлетам (старше 20 лет) - 250 долларов, спортсменам до 20 лет - 100 долларов. И к заявке и квитанции об оплате должны прилагаться официальные письма-подтверждения от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о карьере спортсмена и его история допинг-тестирования.

Между тем серебряная медалистка чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина, которая с 2013 года живет и тренируется в США, несколько дней назад уже приняла участие турнире в Майами. Она заняла второе место с результатом 7,01 м. Это третий результат сезона в мире.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
Правительство продлило работу приложения "Путешествую без COVID-19"
Новак: Страны ОПЕК+ договорились, как будут увеличивать добычу нефти
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади
Чем запомнились лучшие выступления фигуристов на ЧМ-2021
Дмитрий Булыкин: Сборная показала хороший футбол