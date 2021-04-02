Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала регламент по выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.

Право выступать на международных соревнованиях совет World Athletics вернул нашим атлетам 18 марта. В четверг же стало известно, что заявки на получение нейтрального статуса для участия в Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, нужно подать не позднее 7 июня. Окончательный список участников Игр должен быть утвержден не позже 5 июля. При этом, напомним, что на Олимпиаде смогут выступить не более 10 российских спортсменов.

Все они должны входить в пул допинг-тестирования на протяжении последних 12 месяцев. Кроме того, за оформление нейтрального статуса придется заплатить: взрослым атлетам (старше 20 лет) - 250 долларов, спортсменам до 20 лет - 100 долларов. И к заявке и квитанции об оплате должны прилагаться официальные письма-подтверждения от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о карьере спортсмена и его история допинг-тестирования.

Между тем серебряная медалистка чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина, которая с 2013 года живет и тренируется в США, несколько дней назад уже приняла участие турнире в Майами. Она заняла второе место с результатом 7,01 м. Это третий результат сезона в мире.