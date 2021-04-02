Столичных школьников на уроках ОБЖ научат давать отпор манипуляторам

На Московском педагогическом форуме обсудили новые подходы к преподаванию учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Чему будут учить теперь школьников на уроках ОБЖ, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

В заседании "круглого стола" приняли участие соавторы последней версии учебника по основам безопасности жизнедеятельности. Как рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, кандидат психологических наук Юлия Шойгу, в основе преподавания ОБЖ лежит актуальная систематизация опасных ситуаций, с которыми может встретиться человек в повседневности. Разделы учебника посвящены безопасности в быту, общественных местах, транспорте, на природе, а также информационной и психологической безопасности. Фокус сместился на формирование у школьников представления о том, что можно сделать, чтобы в опасную ситуацию не попасть: как себя правильно вести в повседневной жизни.

"Весь учебник посвящен вопросу, что такое хорошо, а что такое плохо. Каждый родитель хочет вырастить и воспитать человека неравнодушного и ответственного. Этот учебник про то, что ты можешь сделать, чтобы твоя жизнь и жизни тех, кто рядом с тобой, были в безопасности", - сообщила Юлия Шойгу.

Как рассказал доцент кафедры социальной психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук Александр Рикель, в новом учебнике рассказывается о психологических манипуляциях и способах противодействия им. Руководитель 3-го отдела криминалистического сопровождения следствия технико-криминалистического управления ГУ Следственного комитета РФ Игорь Каменев обратил внимание на то, как уроки ОБЖ помогают в профилактике вовлечения подростков в деструктивные движения и течения. Спикер особо подчеркнул, что в регионах, где функционируют добровольческие, юнармейские и аналогичные движения, количество правонарушений, совершаемых молодежью, на порядок ниже.

"Новый учебник помогает научить детей критическому мышлению и осознанному отношению к цифровому контенту", - рассказал руководитель подразделения специальных проектов АО "Крибрум" Артем Курицын. Он также объяснит о кибербезопасности, о том, что можно и нельзя в сети и какая ответственность может последовать за правонарушения в интернете.

Как отметили в департаменте, знания, полученные на уроках ОБЖ, столичные школьники могут успешно продемонстрировать на городском соревновании "Первая помощь", которое проводит Городской методический центр Москвы. Учащиеся школ и колледжей учатся на практике применять навыки оказания первой помощи, выбирать эффективные решения в опасных ситуациях, чтобы защитить себя и окружающих. А для успешной подготовки к конкурсным испытаниям они могут пользоваться как учебниками, так и материалами электронного учебного пособия "Первая помощь" в Московской электронной школе.