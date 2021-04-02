Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля

Первая леди США Джил Байден устроила розыгрыш для пассажиров президентского самолета во время перелета по маршруту Вашингтон - Калифорния 1 апреля, сообщает американский телеканал NBC.

Джил Байден переоделась стюардессой, надела черный парик и бейдж с именем "Жасмин", после чего раздала пассажирам, в том числе журналистам президентского пула, мороженое.

Сообщается, что никто не узнал первую леди в парике, даже ее помощники, и розыгрыш раскрылся только когда она снова вернулась в общий салон, уже без парика и поздравила всех с 1 апреля.