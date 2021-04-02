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02.04.2021 11:27
Рубрика: Культура

Телеканал "Наука" отмечает юбилей - 10 лет в эфире

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал "Наука" 2 апреля отмечает десятилетие. С круглой датой канал поздравил президент Владимир Путин. "Наука" - лидер не только в сегменте научно-популярного телевидения, но и в цифровой среде: видеопроекты "Науки" собирают рекордные аудитории в YouTube и в мобильных приложениях. Кроме того, канал создал крупнейшую российскую библиотеку научно-популярного контента. В ней - сотни проектов. Например, реализованный в сотрудничестве с Роскосмосом "Год на орбите" - это история сверхдлинной космической экспедиции российского космонавта Михаила Корниенко, который провел на орбите 340 суток. Это первый в истории телевидения проект, когда 80% видеоматериалов снималось непосредственно на борту Международной космической станции. Цикл не только прошел с рекордными показателями на телевидении, но и собрал более 35 миллионов просмотров в YouTube.

Согласно статистике, ежедневно канал "Наука" включают более миллиона телезрителей, а в год число зрителей составляет почти треть населения страны - 43,5 млн. Сейчас у канала почти 2 млн подписчиков в YouTube, свыше 1,2 млн подписчиков в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram и TikTok.

Фото: pixabay.com
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"В этом году праздник канала "Наука" совпадает с объявленным Годом науки и технологий - это не просто символичное совпадение. Мне кажется, что мы вместе - и ученые Российской академии наук, и канал - приближали объявление этого года. Канал выполняет очень важную работу - перевод с научного языка на язык, который понимает каждый. Я от всей души поздравляю канал с юбилеем, и хочу сказать, что сотрудничество Российской академии наук с телеканалом "Наука" очень важно для нас! В этом году планируется целый цикл наших совместных передач, и я рассчитываю, что это сотрудничество будет продолжаться, развиваться, крепнуть - особенно в этот замечательный год", - Александр Сергеев, президент Российской академии наук.

Партнерами "Науки" являются Российская академия наук, ключевые научные и исследовательские организации России. Ведущие и эксперты канала - видные российские ученые.

"Канал "Наука" - это пример того, что научно-познавательный медийный проект в России может стать самодостаточным. За 10 лет мы создали не просто самый успешный с аудиторной и коммерческой точки зрения научный телеканал. Помимо этого, канал нашел свою нишу в новых медиа, трансформировался в цифровые форматы. Канал стал важным элементом в вовлечении в науку широкой аудитории. Мы регулярно изучаем общественное мнение относительно научных тем и понимаем, как воспринимается научное знание российским обществом с одной стороны, и экспертным сообществом - с другой", - говорит Григорий Ковбасюк, генеральный директор телеканала "Наука".

"РГ" присоединяется к поздравлениям и желает телеканалу и дальше с честью выполнять свою миссию - популяризировать научно-популярный контент.

А в апреле на телеканале "Наука" можно увидеть лучшие фильмы и программы за 10 лет. В социальной сети "ВКонтакте" со 2 по 8 апреля также пройдет акция: ежедневно в 20:00 в прямом эфире будут транслироваться программы "Науки" (серии проектов "Год на орбите", "Анатомия монстров", "Непростые вещи", "ЕХперименты с Антоном Войцеховским", "Большой скачок", "Основной элемент").

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