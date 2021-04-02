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2 апреля 2021 г.

Распоряжение администрации Томской области от 2 апреля 2021 года № 176-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра"

В соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Томской области от 01.04.2020 № 70-00-07/05-1068-2021 внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

"10. Лицам в возрасте 65 лет и старше в периоды:

с 15 июня по 28 июня 2020 г.,

с 29 июня по 12 июля 2020 г.,

с 13 июля по 26 июля 2020 г.,

с 27 июля по 9 августа 2020 г.,

с 10 августа по 23 августа 2020 г.,

с 24 августа по 6 сентября 2020 г.,

с 7 сентября по 20 сентября 2020 г.,

с 21 сентября по 4 октября 2020 г.,

с 5 октября по 18 октября 2020 г.,

с 19 октября по 1 ноября 2020 г.,

со 2 ноября по 15 ноября 2020 г.,

с 16 ноября по 29 ноября 2020 г.,

с 30 ноября по 13 декабря 2020 г.,

с 14 декабря по 27 декабря 2020 г.,

с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.,

с 11 января по 24 января 2021 г.,

с 25 января по 7 февраля 2021 г.,

с 8 февраля по 21 февраля 2021 г.,

с 22 февраля по 7 марта 2021 г.,

с 8 марта по 21 марта 2021 г.,

с 22 марта по 31 марта 2021 г.,

со 2 апреля по 15 апреля 2021 г.,

с 16 апреля по 29 апреля 2021 г.

соблюдать режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является критически важным для обеспечения деятельности указанных организаций, а также с учетом пункта 9 настоящего распоряжения.".

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



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