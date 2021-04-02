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02.04.2021 18:44
Рубрика: Общество

Утвержден новый порядок оказания онкологической медпомощи

Текст: Елена Манукиян
Установлены единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным по ОМС, а в перечень обязательных медуслуг для некоторых раковых заболеваний вошли телемедицинские консультации. Приказ Минздрава об этом в пятницу, 2 апреля, зарегистрирован в Минюсте.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: iStock
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В ведомстве пояснили, что теперь любое медучреждение, независимо от формы собственности, в том числе и частное, может участвовать в оказании помощи по профилю "онкология" на общих основаниях. Однако им должен соблюдаться единый порядок. В нем предусмотрены этапы оказания медицинской помощи, стандарты оснащения медорганизации и прописаны рекомендуемые штатные нормативы.

При этом регионы на своей территории должны утвердить порядок маршрутизации пациентов, чтобы всю необходимую медицинскую помощь они могли получить в установленные программой госгарантий сроки. Например, консультации в случаях подозрения на онкологические заболевания должны быть оказаны в течение трех дней, а все необходимые диагностические исследования - в течение семи дней с даты их назначения. При необходимости должны быть организованы телемедицинские консультации с федеральными профильными лечебными учреждениями.

В то же время возможность оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в высокотехнологичном лечении в федеральных медицинских центрах сохраняется в полном объеме.

Фото: iStock
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Как отметил главный внештатный онколог Андрей Каприн, порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача. Учтены пожелания пациентов и в отношении выбора, и получения помощи в учреждениях федерального уровня, куда пациент сможет обратиться самостоятельно или по решению онкологического консилиума. В первую очередь, речь идёт о сложной хирургии, лучевой терапии, и иных видах высокотехнологичной медицинской помощи.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центр онкологии Олег Кит считает, что новый порядок инновационен в части этапов оказания онкологической помощи пациентам.

"Это очень долгожданный порядок. Он позволит приблизить самое современное лечение онкологических заболеваний к больным людям", - сказал Кит.

В Минздраве считают, что принятые меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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