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02.04.2021 21:04
Рубрика: Общество

Утвержден отличительный знак для журналистов на митингах

Текст: Александр Проценко

У журналистов будет свой знак отличия, обязательный для присутствия на публичных мероприятиях, - надпись "Пресса", размещенная на бейдже и специальном зеленом неоновом жилете.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Роскомнадзор утвердил специальным приказом, что единым отличительным знаком для журналистов, работающих на митингах, становится надпись "Пресса", размещенная на бейдже и специальном зеленом неоновом жилете. В приказе поясняется, что бейдж представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета с надписью "Пресса", содержащую, в частности, идентификационные данные журналиста, его фото, название СМИ, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора СМИ. Причем, жилет журналиста должен иметь элементы из световозвращающих материалов, а надпись "Пресса" должна быть размещена на спине и на груди.

В приказе РКН также говорится, что основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Кроме того, журналист, работающий на таких мероприятиях, не должен проводить агитацию и обязан выполнять все законные требования организатора мероприятия или властей. В сообщении РКН также напоминается, что вступивший в силу закон "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

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