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02.04.2021 18:18
Рубрика: Общество

Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили совместными приказами особенности проведения итоговой аттестации в 9х и 11х классах.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Так, теперь официально закреплено, что выпускники 9-х классов сдают ОГЭ только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

А выпускники 11-х классов, чтобы получить аттестат, имеют два варианта.

- Итоговая аттестация в 11 классах проводится в форме Государственного выпускного экзамена для лиц, не планирующих поступление в вузы, по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, - сообщает Рособрнадзор. - Участникам, планирующим поступление в вуз, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку.

2 апреля документы были зарегистрированы Минюстом России.

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