Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи

Виновные в громком скандале сотрудники аппарата Арбитражного суда города Москвы (в несколько судебных актов "белыми чернилами" была внесена оскорбительная фраза) установлены и уволены. Об этом сообщает пресс-служба указанного суда.

"Была проведена служебная проверка, по ее итогам виновные лица были установлены и в отношении них применена мера дисциплинарного взыскания в виде увольнения", - цитирует РИА Новости заявление представителей Арбитражного суда Москвы.

Напомним, в конце января стало известно, что некоторые постановления по делам о банкротстве, вынесенные судьей Екатериной Игнатовой, подписаны грубой и оскорбительной фразой. Два слова с эротическим подтекстом в документах были прописаны белым шрифтом. Надпись становилась видна только если материал копировали в текстовый редактор.

Согласно картотеке арбитражных дел, оскорбительная фраза была внесена как минимум в пять опубликованных судебных определений. Нестандартная пометка стояла в конце документа - повыше подписи судьи.