В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства

Военная доктрина Союзного государства России и Беларуси кардинально пересмотрена. Поправки предстоит утвердить на заседании Высшего государственного совета союзного государства.

Как сообщают РИА Новости, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил РБ, генерал-майор Павел Муравейко заявил: "Недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики - военная доктрина Союзного государства".

О каких конкретно изменениях в доктрине идет речь, военачальник не сообщил.

Напомним, что 31 марта в Москве состоялись переговоры начальников генерального штабов вооруженных сил России и Беларуси. Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-майор Виктор Гулевич обсуждали актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, на совещании речь шла об обеспечении функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, а также подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021". Отдельно уточняли сроки и особенности функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России.