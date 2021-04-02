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02.04.2021 13:14
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили о праве России на защиту своих граждан на Донбассе

Текст: Татьяна Замахина
В случае усиления военных действий на Донбассе Россия будет иметь полное право на защиту своих граждан, проживающих там. Об этом заявил депутат ГД, глава интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко, комментируя заявление Минобороны Украины.
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Ранее в пресс-служба ведомства сообщили об обещании США оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки на Донбассе - то есть, по версии Киева, "в случае эскалации российской агрессии".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
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Козенко напомнил, что конфликт на Донбассе Вашингтон не затрагивает, речь идет о традиционном вмешательстве в суверенные дела. Он объяснил, последствия усиления военных действий в этих регионах с участием американских военных. Если со стороны США это будет открытой агрессией, то Россия, подчеркнул парламентарий, "будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих в Донбассе, и своих соотечественников". Ведь наша страна, уверен он, обязана оказывать всестороннюю поддержку. На это указывают недавние изменения в Конституции РФ, отметил Козенко.

По его оценке, Украина и США не очень умело скрывают свои намерения за мифической "агрессией" России, обсуждая общую готовность к совместному ведению военных действий против жителей Донбасса.

Он ожидает, что за подобными заявлениями последуют провокации со стороны Украины. "К тому же, понятно, кто является заказчиком, - резюмировал депутат. - Раскрыты все карты, за которыми скрывается озабоченность США укреплением позиций России".

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