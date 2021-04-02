В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску

В торговом центре на проспекте Победы в Киеве 2 апреля посетитель выстрелил из пистолета в охранника, который попросил его надеть маску, сообщает Киевская городская прокуратура.

Как сказано в заявлении, мужчина зашел в торговый центр без маски. Охранник сделал ему замечание, после чего "мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел два выстрела в сотрудника службы охраны".

Охранник был ранен в голову и туловище. Стрелок задержан на месте происшествия. Известен его возраст - 32 года. Сейчас прокуратура решает, какую меру пресечения ему избрать. Также возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия.