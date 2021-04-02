В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином

Сотрудничество Китая и России усиливается, и оно не направлено против третьих стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, "отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и РФ будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть... В то же время сотрудничество КНР и России не направлено против третьих стран".

Также официальный представитель дипведомства отметила, что Пекин и Москва придерживаются сходных позиций по многим вопросам, а отношения между ними "достигли самого высокого уровня в развитии".

Она подчеркнула, что "Китай и Россия стали важной силой, способствующей поддержанию глобальной стратегической безопасности и стабильности".

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Первому каналу", что "Москва и Пекин не дружат против кого бы то ни было", а также не намерены синхронизировать контрмеры в ответ на "санкционные выходки" Запада.