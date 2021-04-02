В МИД РФ назвали вымыслом разговоры о грядущем конфликте России и Украины

Все разговоры о каком-то грядущем конфликте между Россией и Украиной - вымысел, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти​​​. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - цитирует РИА Новости слова российского дипломата.

Также он отметил, что Россия никоим образом не препятствует усилиям ОБСЕ по деэскалации на Украине, в чем ранее НАТО обвинило Москву.

"Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ, - подчеркнул Руденко. - Россия проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ), которое состоялось буквально позавчера, и рассчитывает, что ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности на Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ".