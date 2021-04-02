В Роспотребнадзоре назвали сценарии окончания пандемии коронавируса

Существуют разные сценарии дальнейшего развития пандемии коронавируса. Так, при оптимистичном прогнозе пандемия может закончиться через полгода, а при пессимистичном - затянуться еще на год, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что еще в апреле прошлого года ученые прогнозировали, что пандемия продлится минимум полтора-два года. "Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются", - сказала она агентству ТАСС. Но то, какой из двух прогнозов оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса, отметила Пшеничная.

Накануне советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что пандемии в будущем будут повторяться все чаще и чаще. Их будут провоцировать разные возбудители, которые ученые смогут быстро установить. Но вот предсказать, когда и где начнется новая пандемия, практически невозможно. Просто всегда нужно быть готовыми к новым инфекционным угрозам, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.

Нынешняя же пандемия коронавируса, по мнению ученого, в России может закончиться к августу, так как у многих россиян уже будет иммунитет - естественный или сформированной вакциной. "Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", - отметил Малеев.