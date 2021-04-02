В России создадут единый реестр гостевых домов

В России планируется ввести классификацию гостевых домов и включить их в единый федеральный реестр, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы предлагаем дополнить закон об основах туристской деятельности понятиями гостевой дом, услуга гостевого дома и классификация гостевых домов. Соответственно, мы предлагаем ввести обязательную классификацию таких гостевых домов, которые будут осуществляться аккредитованными организациями", - сказала она в ходе заседания за "круглым столом в Общественной палате (цитата по ТАСС). Реестр классифицированных средств размещения будет дополнен единым федеральным реестром гостевых домов, добавила она.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о легализации гостевых домов. Ростуризм подготовил поправки в закон.