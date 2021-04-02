Создание Комитета РСППпо интеллектуальной собственности и креативных индустриям, как и других институций в творческой сфере, в том числе Федерации креативных индустрий - это события очень важные. Сейчас в правительстве разрабатывается Концепция развития креативных индустрий в России. Понятно, что такой документ не может быть создан без обсуждений и прямого участия заинтересованных сторон. К тому же речь идет о творческой сфере, которую нельзя регулировать исключительно административными указаниями. Комитет РСПП стал площадкой, на которой каждый участник рынка, занятый созданием и дистрибуцией контента, может высказать свое мнение и быть услышанным. На этом рынке за последнее время произошли серьезные изменения. И главная проблема - это возрастание роли цифровых платформ, буквально взорвавших традиционную схему проката фильмов. На площадке РСПП 31 марта встретились авторы аудиовизуальной продукции, продюсеры и представители компаний-дистрибьютеров

Что происходит на рынке АВП

Сегодня на рынке аудиовизуальной продукции есть как традиционные модели дистрибуции - кинотеатры и ТВ, занимающие соответственно 17% и 54% рынка, так и новые - платное ТВ и онлайн-сервисы, на которые приходится 25% и 4% рынка (из доклада "Аудиовизуальный рынок: создатели, дистрибьюторы, платформы. Проблемы цифровой трансформации"). В развитых странах соотношение этих долей другое: платное ТВ и онлайн-сервисы занимают соответственно 51% и 10% дистрибуции. Мы пока еще в этом отношении отстаем, но темпы роста онлайн-сервисов дают понять, что это не надолго.

С традиционными моделями проблем нет, там благодаря введению Единой информационно-аналитической системы (ЕАИС) удается точно отследить все сборы от показа фильмов. Доходы делятся: кинотеатры оставляют себе 50% валовых сборов, 12-15% забирают прокатчики, а остальное достается продюсерам.

Цифровые сервисы у нас действуют преимущественно в непрозрачных условиях. Или лучше сказать, что информация об этой сфере никем не верифицируется. Никто не может получить достоверную статистику о количестве просмотров, а тем более просчитать прибыль сервисов от показа фильмов. И соответственно, невозможно определить реальные доходы их создателей. Очевидно, что для цивилизованного развития всей аудиовизуальной индустрии необходим некий инструмент мониторинга и отчетности цифровых сервисов, разумеется, с учетом незыблемости коммерческой тайны.

Председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский сказал: "Мы, видимо, дошли до того момента, когда можем всерьез говорить о том, что конфликт во всей цепочке распределения доходов, включая создателей и распространителей цифрового аудиовизульного контента очевиден. Решать его надо, на мой взгляд, максимально цивилизованным способом. Вопрос в том, каков он, этот правильный способ. Ясно, что он должен учитывать интересы всех сторон, быть комфортным и для создателей контента, и для посредников".

В самом деле, цифровые сервисы обеспечили в 2020-м году порядка 70-75% всего потребления в этом сегменте. Конечно, сказалось влияние пандемии - люди стали меньше ходить в кинотеатры, отдавая предпочтение домашнему просмотру. Доходы онлайн-площадок взлетели на 30%. Но на доходах создателей фильмов это никак не отразилось.

Дело не в том, что платформы не хотят платить создателям контента. Просто на данный момент нет признанной единой стандартной методики для отчетности платформ. Это, как говорила на Комитете заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Юлия Голубева, сдерживающий фактор для выработки эффективной модели распространения контента. Если такая методика будет разработана, тогда станет возможно учитывать и распространение контента, и планирование его продвижения, и отслеживать предпочтения зрителей, которые получили возможность выбора фильмов, сериалов и другой аудиовизуальной продукции. И позволит всем участникам рынка прозрачно обосновывать ценообразованием при создании цифрового контента. Все участники заседания согласились с этим предложением.

Дистрибуция на отечественном рынке АВП сегодня работает фактически без законодательного регулирования. В традиционных моделях дистрибуции можно посчитать количество проданных кинотеатром билетов, или число зрителей, смотревших фильм по ТВ. А здесь требуются другие способы определения аудитории, которые пока сообществом не выработаны. И дело не только в деньгах. Создателям фильма крайне важна реакция зрителей, понимание, принимают они произведение или нет. Но цифровые платформы фактически отрывают авторов от зрителей. Эта проблема обсуждается уже года два, а то и больше. Но точки не поставлено. В прошлом году был подготовлен законопроект, устанавливающий правила игры на этом рынке. Предполагалось, что будут учтены интересы и продюсеров, и платформ и даже зрителей. Об этом говорил, в частности, продюсер Сергей Сельянов, руководитель кинокомпании "СТВ".

Участники заседания отмечали еще одну проблему. Платформы сейчас открыли собственное производство фильмов. С одной стороны, конкуренция еще никому не вредила. А с другой, все не так радужно. Новые игроки, имеющие большие деньги, переплачивают за производство фильмов, и в целом себестоимость продукции растет по всему рынку. Платформы производят столько фильмов, что их просто трудно сосчитать. Эта отрасль стала вполне самостоятельной и способной производить конкурентоспособную продукцию. Об этом говорил известный режиссер, народный артист российской Федерации Владимир Хотиненко.

Сколько стоит интеллектуальная собственность?

Еще очень важный вопрос для профессионального сообщества, о чем говорилось и в преддверии заседания Комитета РСПП - банковское кредитование под залог интеллектуальной собственности. Для того, чтобы рынок аудиовизуальной продукции успешно развивался, одного госбюджета недостаточно. Речь даже не о том, чтобы этой нашей индустрии выйти в лидеры мирового рынка. Сейчас объем отечественного рынка АВП около 5,2 млрд долларов. Объем мирового рынка - 477 млрд. Нам хотя бы оставаться заметными. Участники заседания считают, что банковские кредиты могут поменять ситуацию. Проблема же заключается в том, что российские банки сегодня не имеют возможности давать кредиты под залог интеллектуальных прав. Под залог недвижимости могут. Под залог автомобиля - тоже. А как быть с этой нематериальной субстанцией, правами, непонятно. Об этом говорил Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности.

Дело еще в том, что сегодня нельзя заложить в банк сам фильм. Он, в отличие от прошлых времен, не существует в материальном виде, уже давно никто не создает оригинальные мастер-пленки. Все делается в цифре. Поэтому залогом могут быть только авторские права. "…интеллектуальную собственность вообще за достойный актив не считают, унизительно относя ее к залогам низкого качества, - говорит Сергей Матвеев. - Если эта позиция не изменится, мы будем из нашей необустроенной тундры продолжать наблюдать рост Netflix, Disney. А таланты будут продолжать уезжать - потому что реализовать свой творческий потенциал на родине невозможно".

Это сегодня серьезная проблема для всех креативных индустрий. Так же, как и распространенное на наших просторах пиратство. Самое удивительное: за кражу интеллектуальной собственности, как правило, не следует никаких наказаний. И эта тема тоже связана с предыдущей, с банковскими кредитами. Связь в том, что интеллектуальная собственность должна строго охраняться. Но есть же зарубежный опыт. Банки закладывают в договор специальное условие: правообладатель, который отдает в залог права, должен принимать все меры, необходимые для сохранения стоимости интеллектуальной собственности.

Из этой темы вытекает следующая - это определение ценности, стоимости интеллектуальной собственности. С этим пока тоже большие проблемы. Потому что здесь возникает вопрос налогообложения.

Рынок аудиовизуальной индустрии сейчас находится в стадии перестройки, вызванной цифровыми технологиями. И проблема его регулирования заключается в том, чтобы найти цивилизованный баланс интересов и производителей контента, и посредников. Все предложения участников заседания в РСПП переданы в рабочую группу Министерства культуры по подготовке Концепции развития креативных индустрий и ряд других профильных ведомств.