В Совфеде предложили изменить критерии отнесения к МСП кафе и ресторанов

Сфера общественного питания является крайне человекоемкой, поэтому критерии для отнесения кафе и ресторанов к категории малых и средних предприятий (МСП) надо пересмотреть в сторону увеличения, считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В письмах сенатора на имя министра финансов РФ Антона Силуанова и главы ФНС Даниила Егорова​​​ он предложил следующие лимиты: "для малых предприятий допустимая численность сотрудников до 500 человек; для средних предприятий допустимая численность сотрудников до 1500 человек", сообщает РИА Новости со ссылкой на тексты документов.

Отметим, что сейчас, согласно закону о развитии МСП в России, к малым относятся предприятия со штатом не более 100 человек, к средним - от 101 до 250 человек.

Кроме того, Кутепов предлагает пересмотреть ставки упрощенной системы налогообложения для предприятий общественного питания в зависимости от оборота. Сенатор сообщил, что уже подготовил пакет законопроектов по своим инициативам, и просит глав ведомств высказать свою позицию.