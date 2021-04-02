В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать

В Турции появились "вакцинные туры" в Москву, сообщает турецкая газета Hurriyet. Те, кто не хочет ждать своей очереди на прививку против коронавируса, может приехать в российскую столицу, где у компаний-организаторов туров есть договоренности с местными клиниками.

Стоимость тура, включая проживание и две дозы препарата, составляет 1099 евро плюс расходы на многократную визу. После второй прививки выдается сертификат. Предполагается, что желающие вакцинироваться приедут в Москву два раза. Первый раз - не меньше чем на сутки, чтобы в случае непредвиденных последствий после укола была возможность оказать экстренную помощь. Также в стоимость тура входит посещение московского Кремля, экскурсия по столичному метрополитену и поездка на могилу турецкого поэта Назыма Хикмета на Новодевичье кладбище.

Между тем, в Турции 2 апреля выявлено рекордное число заражений коронавирусом с начала пандемии - более 40 тысяч новых инфицированных. Также за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 176 человек.