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02.04.2021 17:10
Рубрика: В мире

В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать

Текст: Константин Волков
Фото: Владимир Живойинович/РИА Новости Фото: Владимир Живойинович/РИА Новости
Фото: Владимир Живойинович/РИА Новости

В Турции появились "вакцинные туры" в Москву, сообщает турецкая газета Hurriyet. Те, кто не хочет ждать своей очереди на прививку против коронавируса, может приехать в российскую столицу, где у компаний-организаторов туров есть договоренности с местными клиниками.

Фото: Getty Images
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Стоимость тура, включая проживание и две дозы препарата, составляет 1099 евро плюс расходы на многократную визу. После второй прививки выдается сертификат. Предполагается, что желающие вакцинироваться приедут в Москву два раза. Первый раз - не меньше чем на сутки, чтобы в случае непредвиденных последствий после укола была возможность оказать экстренную помощь. Также в стоимость тура входит посещение московского Кремля, экскурсия по столичному метрополитену и поездка на могилу турецкого поэта Назыма Хикмета на Новодевичье кладбище.

Между тем, в Турции 2 апреля выявлено рекордное число заражений коронавирусом с начала пандемии - более 40 тысяч новых инфицированных. Также за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 176 человек.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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