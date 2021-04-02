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Рубрика: Спорт

Кто кого построит

ЦСКА и СКА сыграют первый матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
В пятницу в Москве ЦСКА и питерский СКА проведут первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. Своими ожиданиями от армейского дерби с "РГ" поделился бывший генменеджер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги, а ныне комментатор "Матч ТВ" Леонид Вайсфельд.
В регулярном чемпионате ЦСКА и СКА играли четыре раза. Трижды выиграли москвичи и лишь однажды питерцы. Фото: РИА Новости В регулярном чемпионате ЦСКА и СКА играли четыре раза. Трижды выиграли москвичи и лишь однажды питерцы. Фото: РИА Новости
В регулярном чемпионате ЦСКА и СКА играли четыре раза. Трижды выиграли москвичи и лишь однажды питерцы. Фото: РИА Новости

Несмотря на потолок зарплат, в финале Запада, как и в пяти из последних шести сезонов, ЦСКА и СКА. Удивлены?

Фото: Михаил Синицын/РГ
Каменский и Михайлов подвели итоги серии ЦСКА - "Локомотив" в плей-офф КХЛ

Леонид Вайсфельд: Потолок зарплат означает лишь то, что нельзя тратить более 900 миллионов на зарплаты. Это не значит, что у условного "Нефтехимика" вдруг появятся эти деньги. Тут вообще не надо искать никакой связи. Потому что потолок зарплат - лишь один из механизмов выравнивания возможностей команд. Лишь один. Да, составы, так или иначе, стали равнее. Но потолок же распространяется только на зарплату, а не на бюджет клуба. К примеру, кто еще может позволить себе сделать такой хоккейный город, как у СКА? И мало у кого есть те возможности, которыми располагает ЦСКА. Поэтому потолок зарплат тут ни при чем. И опять же: вы думали, что две сильные команды вдруг станут слабыми? Нет, ЦСКА и СКА как были сильными, так и остались. Может, они уже не так доминируют в лиге, как раньше, но они по-прежнему очень хороши.

ЦСКА тем не менее в финале конференции ждали больше, чем СКА, который казался менее стабильным...

Леонид Вайсфельд: Вот я бы удивился, если бы в финал своей конференции вышел тот же Нижнекамск. А СКА очень здорово сыграл с московским "Динамо" и по праву пробился в финал Запада, все закономерно. Удивляться можно, почему динамовцы настолько неубедительно выглядели. Но это другой вопрос.

Одни считают, что ЦСКА играет в суперсовременный хоккей, другие называют его примитивным. Вам какая точка зрения ближе?

Леонид Вайсфельд: Лично мне нравятся системные команды, которые играют в системный хоккей. Оборонительный, атакующий - не важно. Главное, чтобы было понятно, во что они играют. Во что играет ЦСКА, совершенно понятно. К примеру, в последнем матче с Ярославлем в третьем периоде армейцы не сделали ни одного броска в створ, но в то же время не дали "Локомотиву" ни единого шанса вытащить серию. Раз хоккей ЦСКА приносит результат, это хороший хоккей.

СКА - системная команда?

Леонид Вайсфельд: Не настолько. Они пытаются, да. Но нюанс еще в том, что у СКА много молодых игроков, а молодым сложнее играть системно.

Фото: РИА Новости
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Тогда какие потенциальные козыри могут быть у Петербурга в этой серии?

Леонид Вайсфельд: У СКА хороший вратарь и очень высокий уровень игроков. Молодые ребята - одни из лучших в стране, практически генофонд. За счет этого они могут конкурировать.

Какие факторы станут определяющими в этой серии?

Леонид Вайсфельд: В плей-офф эти факторы одинаковы для любой серии. Как сыграют вратари, в какой форме будут игроки. Наличие травм опять же.

Кто по этим параметрам выглядит убедительнее?

Леонид Вайсфельд: Сложно сказать. Фаворита в финале Запада я не вижу.

В субботу стартует финальная серия и на Востоке. Если в двух словах, каковы расклады в паре "Ак Барс" - "Авангард"?

Леонид Вайсфельд: Думаю, что "Ак Барс" в этой паре все-таки фаворит. Во-первых, казанцы больше отдыхали. Во-вторых, у них более сбалансированная игра и более сбалансированный состав, нежели у "Авангарда".

Где будем смотреть

"Матч ТВ"

19.30 ЦСКА - СКА. Прямая трансляция.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2020/2021

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