"Вашингтон" с Овечкиным пропустил восемь шайб от "Айлендерс"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:8.

В самом начале матча повреждение получил голкипер "столичных" Илья Самсонов. Он за воротами остановил шайбу и в момент передачи в его шлем врезался плечом партнер по команде Ти Джей Оши. Страж ворот рухнул на лед, после чего покинул площадку. В итоге пришлось срочно выпускать на лед Витека Ванечека, а к Оши у тренерского штаба клуба наверняка после матча появятся вопросы.

Несмотря на инцидент, "Вашингтон" стараниями Джона Карлсона повел в счете. Но Джордан Эберле и Мэтью Барзал сумели дважды огорчить Ванечека, который все же покинул лед и уступил место вернувшемуся после оказания помощи Самсонову. Еще до перерыва российский голкипер пропустил две шайбы после бросков Брока Нельсона и Барзала. А у "столичных" отличился Даниэль Спронг.

Во втором периоде команды отличились по два раза. У "Вашингтона" дубль оформил Карлсон, а Оши забил с передачи Александра Овечкина. В составе "островитян" отличились Кейси Сизикас и Эберле. В заключительном отрезке встречи Самсонов пропустил еще две шайбы от Джоша Бэйли и оформившего хет-трик Барзала - 4:8.

На счету Самсонова 18 отраженных бросков из 24. Его визави Семен Варламов отразил 18 бросков из 22.