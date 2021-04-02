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02.04.2021 07:40
Рубрика: Общество

Врач рассказала о самом опасном заблуждении про растительное масло

Текст: Оксана Грибанова

Есть мнение, что растительные масла фигуре не вредят и их можно смело использовать для приготовления салатов при похудении. На самом деле калорийность растительных масел даже выше, чем у масел животного происхождения. Разница - около 100 ккал.

Фото: iStock
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Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина предупредила, что количество растительного масла для салата - будь то привычное подсолнечное нерафинированное или экзотическое оливковое, кунжутное и так далее - надо измерять чайными ложками.

Диетолог отметила, что польза масла не определяется его ценой. Так, достаточно доступное подсолнечное масло по содержанию витамина Е превосходит, например, оливковое масло, передает aif.ru.

Чтобы получить максимальную пользу от блюда, взять, например, тот же салат, рекомендуется смешивать разные масла. Если вы добавите к привычному оливковому маслу кунжутное, то получите из последнего помимо полезных жиров антиоксидант сезамин, дополняющий антиоксидантные свойства витамина Е. А это способствует предотвращению преждевременного старения.

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