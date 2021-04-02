Захарова иронично высказалась о санкциях Киева против Россотрудничества

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова испытала, по ее словам, чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот ввел санкции в отношении Россотрудничества.

Официально эти рестрикции не подтверждены, и в агентстве никаких уведомлений на этот счет не получали. Однако сначала Зеленский сообщил, что СНБО Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде, а затем в местных СМИ появилась информация о санкциях в отношении 10 российских компаний и Россотрудничества.

Как напоминает РИА Новости, 29 марта глава украинского минкульта раскритиковал Россотрудничество за анонс одного из мероприятий, в котором Тарас Шевченко был назван российско-украинским поэтом. Чиновник тогда заявил, что надеется на то, что деятельностью филиала агентства в стране займется СНБО.

"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко", - поиронизировала Захарова в своем Facebook.

И добавила, что испытывает чувство гордости за Зеленского, напомнив о различных связанных с президентом Украины мемах. "Больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", - подчеркнула Захарова.