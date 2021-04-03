Блогерша из Киева предпочла Москву для карьеры

Известная ТiкТoк-блогер, актриса и инфлюенсер из Днепра, 24-летняя Лиза Василенко, живущая сейчас в Москве, дала откровенное интервью, где нелицеприятно отозвалась об Украине.

Это интервью набрало в украинском YouTube миллионы просмотров, сообщает портал strana.ua. Анализируя свою жизнь, блогер заявила, что "лучше умереть в Москве, чем на Украине". В сравнениях она не выбирает выражений: "Это как небо и земля", - делает Лиза выбор в пользу Москвы.

Накануне 18-летия Василенко приехала в Киев и с большим трудом получила роль в сериале. А после экранизации первой серии ее Instagram пополнялся на 100 тысяч новых подписчиков ежедневно. Сейчас у девушки 1,5 миллиона последователей. Она снимает контент для миллионов подростков.