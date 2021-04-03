"Челси" проиграл на своем поле "Вест Бромвичу" со счетом 2:5

Сенсацией завершился первый матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский "Челси" крупно проиграл дома "Вест Бромвичу" - 2:5.

С момента назначения на пост главного тренера "синих" Томаса Тухеля команда выдала серию из 14 встреч без поражений во всех турнирах. И тут как нельзя некстати наступила пауза на матчи сборных, хотя первый соперник после возобновления АПЛ был не самый грозный - "Вест Бромвич".

"Дрозды" борются за выживание, да и вообще в нынешнем сезоне, мягко говоря, нечасто радуют своих болельщиков победами. Шутка ли: за предыдущие 29 туров "Вест Бромвич" выиграл лишь три матча.

Переломным моментом в сегодняшнем поединке стало удаление защитника "Челси" Тьяго Силвы в первом тайме при счете 1:0 в пользу хозяев. До перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед благодаря дублю Матеуса Перейры. Во второй половине Каллум Робинсон и Мбайе Дьян довели счет до 4:1, на что "синие" ответили лишь точным ударом Мэйсона Маунта. И все же последнее слово осталось за "дроздами" - окончательный счет установил Робинсон.