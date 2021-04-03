Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186

В результате железнодорожной катастрофы в уезде Хуалань погиб 51 человек, число пострадавших увеличилось до 186. Ранее сообщалось о 141 раненом, информирует Центр чрезвычайных операций.

В числе погибших числится гражданин Франции и двое американцев. Еще четыре тела, согласно заявлению властей, пока не опознаны. Среди пострадавших пассажиров имеются граждане Австралии, Китая и подданные Японии. Свыше 40 человек еще находятся в больнице.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших. Она может составить порядка 185 тысяч долларов, передает ТАСС.