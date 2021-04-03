Новости

В Москве два человека погибли в аварии с каршерингом 19:21
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186 18:54
В Ленобласти сгорел мебельный цех 18:32
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде 18:30
СК начал проверку ЧП с газовым баллоном в Новой Москве 18:15
В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ 17:57
Вышел первый трейлер нового "Космического Джема" на русском языке 17:35
Вице-премьер Оверчук посетил Беларусь 17:30
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал 17:22
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок 16:49
Плевок в лицо Капитану Америке: что нового в "Соколе и Зимнем Солдате" 16:35
Ушел из жизни один из создателей Высшей школы экономики 16:33
В "Соколе и Зимнем Солдате" показали камео персонажа "Черной Пантеры" 16:15
Кабмин одобрил поправки об участии в заседаниях судов с личных телефонов 15:37
В Москве открылась выставка пермских художников 15:11
В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca 14:46
В Иране объявили о четвертой волне коронавирусной инфекции 14:06
На Кубани начались соревнования летчиков "Авиадартс-2021" 14:03
Петербуржцу из бедра удалили опухоль весом 7 килограммов 13:51
Клип Манижи Russian Woman установил рекорд на "Евровидении" 13:50
Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве 13:21
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной 13:08
Умерла актриса Нина Зоткина 12:55
В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 12:24
Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало" 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 18:54
Рубрика: В мире

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186

Текст: Александр Саможнев

В результате железнодорожной катастрофы в уезде Хуалань погиб 51 человек, число пострадавших увеличилось до 186. Ранее сообщалось о 141 раненом, информирует Центр чрезвычайных операций.

Фото: HUALIENFASTNEWS via REUTERS
Россиян среди погибших при крушении поезда на Тайване нет

В числе погибших числится гражданин Франции и двое американцев. Еще четыре тела, согласно заявлению властей, пока не опознаны. Среди пострадавших пассажиров имеются граждане Австралии, Китая и подданные Японии. Свыше 40 человек еще находятся в больнице.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших. Она может составить порядка 185 тысяч долларов, передает ТАСС.

В мире Восточная Азия Тайвань

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей"
Почему в Америке все очевиднее раскол общества