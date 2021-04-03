"Динамо" разгромило "Уфу" в матче 24-го тура РПЛ

Столичное "Динамо" разгромило на своем поле "Уфу" в поединке 24-го тура чемпионата России - 4:0. Благодаря победе "бело-голубые" поднялись на четвертое место в таблице.

Хозяева забили по два мяча в каждом из таймов: в первом отличились Даниил Лесовой и автор дубля в ворота "Краснодара" в предыдущем туре Константин Тюкавин, во втором - Роман Нойштедтер и с пенальти Николай Комличенко.

Разгромив уфимцев, динамовцы обогнали ЦСКА, "Сочи" с "Рубином" и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ: в активе команды Сандро Шварца 42 очка. Впереди только "Локомотив" (43), "Спартак" (44) и "Зенит" (48). Что касается "Уфы", то подопечные Рашида Рахимова остались на предпоследней 15-й строчке (14 очков).