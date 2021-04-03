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03.04.2021 21:07
Рубрика: Спорт

"Динамо" разгромило "Уфу" в матче 24-го тура РПЛ

Текст: Артур Нанян
Столичное "Динамо" разгромило на своем поле "Уфу" в поединке 24-го тура чемпионата России - 4:0. Благодаря победе "бело-голубые" поднялись на четвертое место в таблице.
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
"Краснодар" проиграл дома "Ахмату" со счетом 0:5

Хозяева забили по два мяча в каждом из таймов: в первом отличились Даниил Лесовой и автор дубля в ворота "Краснодара" в предыдущем туре Константин Тюкавин, во втором - Роман Нойштедтер и с пенальти Николай Комличенко.

Разгромив уфимцев, динамовцы обогнали ЦСКА, "Сочи" с "Рубином" и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ: в активе команды Сандро Шварца 42 очка. Впереди только "Локомотив" (43), "Спартак" (44) и "Зенит" (48). Что касается "Уфы", то подопечные Рашида Рахимова остались на предпоследней 15-й строчке (14 очков).

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