Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Евгений Гараничев стал победителем гонки с общего старта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию 15 км за 43 минуты 59,0 секунды, совершив три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым финишировал Антон Бабиков (отставание - 1,7 секунды), замкнул тройку лидеров Алексей Шевченко (+3,2, четыре промаха). Чемпион мира-2020 в спринте Александр Логинов, победитель первенства Европы в смешанной эстафете Матвей Елисеев и чемпион Универсиады-2019 Эдуард Латыпов не выступали в гонке.

Добавим, что Гараничев является бронзовым призером Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке, а также трехкратным чемпионом Европы. Чемпионат России в Ханты-Мансийске завершится 4 апреля.