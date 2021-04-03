Глава Роснедр рассказал, что нужно для добычи нефти с шельфа Арктики

Пока в области технологий придонной добычи ничего не поменялось, главное препятствие для освоения российских месторождений арктического шельфа - низкая цена на нефть. Об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

"Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", - сказал Киселев. По его словам, для арктических морских месторождений пока не появилось новых, дешевых, а главное безопасных технологий для добычи нефти и газа.

Полный текст интервью с Евгением Киселевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".