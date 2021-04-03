Главу минздрава Румынии оштрафовали за отказ надеть маску в парламенте

Глава минздрава Румынии Влад Войкулеску был оштрафован за нарушение закона по борьбе с коронавирусной инфекцией. Министр находился в закрытом помещении без медицинской маски. Теперь чиновник заплатит 1500 леев (360 долларов США), пишет РИА Новости.

Полиция Бухареста подтвердила, что член правительства будет наказан. В социальных сетях опубликованы фотографии Войкулеску, сделанные 29 марта в здании парламента. Министр ходил по коридорам без средств индивидуальной защиты.

С ноября прошлого года жители Румынии старше пяти лет обязаны носить маски даже на улице. В стране закрыты культурные учреждения, не работают рынки, не проводятся ярмарки. Ограничения будут действовать до 13 апреля, но велика вероятность, что их продлят, учитывая сложную эпидситуацию в Европе.