Итоговое сочинение: Шесть подсказок выпускникам

Сколько по времени можно писать итоговое сочинение?
- 3 часа 55 минут (235 минут). В этот промежуток не включается время на подготовку (инструктаж, заполнение регистрационных полей и др.). Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения работы увеличивается на 1,5 часа.⠀
Есть единое время начала написания сочинения?
- Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.
Чем можно пользоваться во время сочинения?
На рабочем столе участников помимо бланка регистрации и бланков записи находятся:
- • ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
- • документ, удостоверяющий личность;
- • орфографический словарь, выданный по месту проведения итогового сочинения;
- • листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения;
- • лекарства и питание (при необходимости);
- • специальные технические средства (при необходимости).
- Участники итогового сочинения выполняют работу на черно-белых бланках регистрации и бланках записи формата А4, - сообщает Рособрнадзор. - В день проведения итогового сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Какие будут темы?
Открытые направления тем известны. Но это только общие "указатели". А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.
- Забвению не подлежит
- Я и другие
- Время перемен
- Разговор с собой
- Между прошлым и будущим: портрет моего поколения
По каким критериям будут проверять?
Минимальный объем - не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги, и другие служебные слова. - Прим. ред.). Рекомендуемый - от 350 слов. "Верхней" планки - нет.
- Не допускается списывание из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста, - сообщает Рособрнадзор. - Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.
Вот главные критерии оценки:
- "Соответствие теме";
- "Аргументация. Привлечение литературного материала";
- "Композиция и логика рассуждения";
- "Качество письменной речи";
- "Грамотность".
Для получения "зачета" за итоговое сочинение необходимо получить "зачет" по критериям № 1 и № 2 (выставление "незачета" по одному из этих критериев автоматически ведет к "незачету" за работу в целом), а также дополнительно "зачет" по одному из других критериев.
Где узнать результаты?
Результаты можно будет узнать в своей школе. Есть еще один вариант:
- По решению органа исполнительной власти субъекта РФ, ознакомление участников с результатами итогового сочинения может быть организовано в сети "Интернет" в соответствии с требованиями в области защиты персональных данных, - сообщает Рособрнадзор.
Результат итогового сочинения как допуск к государственной итоговой аттестации действителен бессрочно.