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03.04.2021 11:28
Рубрика: Общество

Итоговое сочинение: Шесть подсказок выпускникам

Текст: Ксения Колесникова
15 апреля все выпускники будут писать итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ. Рособрнадзор опубликовал ответы на самые важные вопросы выпускников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сколько по времени можно писать итоговое сочинение?

- 3 часа 55 минут (235 минут). В этот промежуток не включается время на подготовку (инструктаж, заполнение регистрационных полей и др.). Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения работы увеличивается на 1,5 часа.⠀

Есть единое время начала написания сочинения?

- Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.

Чем можно пользоваться во время сочинения?

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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На рабочем столе участников помимо бланка регистрации и бланков записи находятся:

  • • ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
  • • документ, удостоверяющий личность;
  • • орфографический словарь, выданный по месту проведения итогового сочинения;
  • • листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения;
  • • лекарства и питание (при необходимости);
  • • специальные технические средства (при необходимости).

- Участники итогового сочинения выполняют работу на черно-белых бланках регистрации и бланках записи формата А4, - сообщает Рособрнадзор. - В день проведения итогового сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Какие будут темы?

Открытые направления тем известны. Но это только общие "указатели". А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.

  1. Забвению не подлежит
  2. Я и другие
  3. Время перемен
  4. Разговор с собой
  5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения

По каким критериям будут проверять?

Минимальный объем - не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги, и другие служебные слова. - Прим. ред.). Рекомендуемый - от 350 слов. "Верхней" планки - нет.

Фото: istock
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- Не допускается списывание из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста, - сообщает Рособрнадзор. - Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.

Вот главные критерии оценки:

  1. "Соответствие теме";
  2. "Аргументация. Привлечение литературного материала";
  3. "Композиция и логика рассуждения";
  4. "Качество письменной речи";
  5. "Грамотность".

Для получения "зачета" за итоговое сочинение необходимо получить "зачет" по критериям № 1 и № 2 (выставление "незачета" по одному из этих критериев автоматически ведет к "незачету" за работу в целом), а также дополнительно "зачет" по одному из других критериев.

Где узнать результаты?

Результаты можно будет узнать в своей школе. Есть еще один вариант:

- По решению органа исполнительной власти субъекта РФ, ознакомление участников с результатами итогового сочинения может быть организовано в сети "Интернет" в соответствии с требованиями в области защиты персональных данных, - сообщает Рособрнадзор.

Результат итогового сочинения как допуск к государственной итоговой аттестации действителен бессрочно.

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