Итоговое сочинение: Шесть подсказок выпускникам

Сколько по времени можно писать итоговое сочинение?

- 3 часа 55 минут (235 минут). В этот промежуток не включается время на подготовку (инструктаж, заполнение регистрационных полей и др.). Для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения работы увеличивается на 1,5 часа.⠀

Есть единое время начала написания сочинения?

- Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.

Чем можно пользоваться во время сочинения?

На рабочем столе участников помимо бланка регистрации и бланков записи находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• орфографический словарь, выданный по месту проведения итогового сочинения;

• листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового сочинения;

• лекарства и питание (при необходимости);

• специальные технические средства (при необходимости).

- Участники итогового сочинения выполняют работу на черно-белых бланках регистрации и бланках записи формата А4, - сообщает Рособрнадзор. - В день проведения итогового сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Какие будут темы?

Открытые направления тем известны. Но это только общие "указатели". А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.

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По каким критериям будут проверять?

Минимальный объем - не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги, и другие служебные слова. - Прим. ред.). Рекомендуемый - от 350 слов. "Верхней" планки - нет.

- Не допускается списывание из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста, - сообщает Рособрнадзор. - Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.

Вот главные критерии оценки:

"Соответствие теме"; "Аргументация. Привлечение литературного материала"; "Композиция и логика рассуждения"; "Качество письменной речи"; "Грамотность".

Для получения "зачета" за итоговое сочинение необходимо получить "зачет" по критериям № 1 и № 2 (выставление "незачета" по одному из этих критериев автоматически ведет к "незачету" за работу в целом), а также дополнительно "зачет" по одному из других критериев.

Где узнать результаты?

Результаты можно будет узнать в своей школе. Есть еще один вариант:

- По решению органа исполнительной власти субъекта РФ, ознакомление участников с результатами итогового сочинения может быть организовано в сети "Интернет" в соответствии с требованиями в области защиты персональных данных, - сообщает Рособрнадзор.

Результат итогового сочинения как допуск к государственной итоговой аттестации действителен бессрочно.