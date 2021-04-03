Южная Корея объявила о введении "ковид-паспортов"

С середины апреля в Южной Корее запустят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет официально подтвердить факт вакцинации от COVID-19. Приложение будет устанавливаться на смартфонах и сможет выполнять роль "прививочного паспорта", необходимого, в том числе, и для поездок за границу.

"Мы пришли к выводу, что для возобновления нормальной жизни необходимо ввести систему "вакцинных паспортов" или своего рода "зеленых карт". По заданию правительства с начала этого года велась и теперь уже завершена работа по созданию специального приложения для смартфонов, при помощи которого можно будет легко подтвердить факт вакцинации от коронавируса", - заявил премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн.

Заведующий Управления системным отделом Агентства по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями Чон У Чжин позже предоставил дополнительную информацию. По словам чиновника, в приложении, которое будет играть роль "паспорта COVID-19", использована технология блокчейн. При этом для подтверждения личности нужно будет минимум личных данных.

Приложение будет запущено уже с середины апреля, однако о практическом применении его в качестве "вакцинного паспорта" говорить пока рано. "Для применения подобной системы в обычной жизни мы намерены обобщить мнение экспертов, а также изучить опыт других стран, что займет некоторое время", - пояснили в министерстве здравоохранения РК.

Напомним, что программа всеобщей вакцинации стартовала в Южной Корее 26 февраля, сейчас идет ее второй этап. Пока прививают лиц старше 75 лет, а также медиков. Остальных начнут прививать, скорее всего, с июня. Однако вчера было заявлено, что правительство страны решило скорректировать планы и будет вакцинировать некоторые категории граждан быстрее. В частности, право сделать прививку раньше получат воспитатели детских садов, преподаватели начальных классов школ, а также бортпроводники, пилоты и другие.

Сейчас в Южной Корее для вакцинации населения используют препараты AstraZeneca и Pfizer. Но в стране все чаще говорят о покупке "Спутника V". Еще в январе власти РК получили весь пакет документации по российской вакцине и в будущем ее могут одобрить для применения.