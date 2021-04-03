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03.04.2021 15:37
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил поправки об участии в заседаниях судов с личных телефонов

Правительство одобрило законопроект, согласно которому в заседаниях судов можно будет участвовать посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Об этом шла речь на заседании правительства 1 апреля. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Речь идет о делах, которые затрагивают споры о собственности и целый ряд других юридических вопросов. Благодаря данному документу их можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции.

Также в законодательстве закрепляется возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме. В частности, направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через Госуслуги и другие информационные системы, которые определит Верховный Суд.

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