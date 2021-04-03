Как поступить в вуз на бюджет вне конкурса

Апрель - готовимся поступать в вуз вне конкурса. Как? Надо стать целевиком. Рассказываем, где и как получить целевое направление в вуз.

Сначала главное: что дает целевое направление? Возможность стать студентом бюджетного отделения, не участвуя в общем конкурсе. Правда, будут и обязательства - отработать не менее трех лет или вернуть деньги, которые бюджет потратил на учебу. Получить целевое направление можно двумя способами - напрямую в профильном департаменте или министерстве или у будущего работодателя. Общей базы данных, увы, нет.

В этом году процент целевиков в российских университетах и институтах значительно вырастет. Есть специальности, которые примут на учебу только одних целевиков. А есть такие, где их доля составит 50, 70 или даже 75 процентов. Например, на "судебной и прокурорской деятельности", "педиатрии", "лечебном деле", "строительство железных дорог", "стоматологии", "медико-профилактическом деле". Треть мест займут целевики на специальностях "лингвистика", "международные отношения", "жилищное хозяйство".

На юрфак - по льготе

Куда идем за направлением? Хочешь быть прокурором или судьей и живешь в Москве? Можно получить направление от прокуратуры Москвы. Предварительная запись кандидатов идет до 9 апреля. Есть смысл поторопиться. Где будем учиться? В МГЮА им. Кутафина и на юридическом факультете Университета прокуратуры РФ.

Ждут целевиков в прокуратуре Самарской области. Документы для участия в конкурсе необходимо подать в отдел кадров прокуратуры до 25 апреля.

В прокуратуре Республики Карелия тоже начат прием документов от потенциальных целевиков. Они смогут стать студентами Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ. Документы надо предоставлять в прокуратуры городов и районов Карелии по месту жительства кандидата. И не позднее 11 мая 2021 года!

Дают целевые направления и в других регионах. Информация об этом есть на официальных сайтах. Правда, иногда ее трудно найти. Подсказываем: ищем раздел "кадры" или "кадровое обеспечение", а дальше может быть раздел "информация о конкурсах" или "целевое обучение".

Врача вызывали?

Куда идем за направлением? Если живем в Москве, то в Департамент здравоохранения Москвы. Свежей информации по целевикам пока нет, в прошлом году заявления надо было подавать в начале июня. В Челябинской области прием документов от целевиков - будущих медиков начнется 6 апреля. А вот в Калининградской области прием документов от целевиков на "лечебное дело" идет с прошлого года и продлится до 31 мая. Больше всего врачей - 15 специалистов - требуется в Гусевской ЦРБ.

Ждет выпускников школ Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Там можно получить целевое направление на медико-профилактический факультет Кемеровского государственного медуниверситета, Омского государственного медуниверситета и Северо-Западного государственного медуниверситета им. И.И. Мечникова.

Оборонка ищет кадры

Во многих инженерных, технических вузах на официальных сайтах есть список работодателей, от которых можно получить целевое направление. Например, целевое направление в МГТУ им.Баумана могут дать около ста предприятий и институтов, научно-производственных объединений.

Правда, очень уж серьезные специальности предлагаются для целевого набора. Взять хотя бы разработку боеприпасов. Интересно, а девушке могут выдать целевое направление на такую специальность? Этот вопрос мы задали кадровой службе одного из НИИ и получили ответ: "Пол никакого значения не имеет!"

Похожая ситуация в МИФИ. Там тоже есть список потенциальных предприятий, которые готовы дать направлением целевикам. К слову, многие из них находятся в регионах России.

Кстати

Целевое направление можно получить практически от любого ведомства или большой корпорации, надо только внимательно следить за их официальными сайтами и не пропустить время подачи заявки.