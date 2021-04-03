Каждый пятый житель США привился от коронавируса

Каждый пятый американец привился от коронавируса SARS-CoV-2. Как минимум одну дозу препарата получили более ста миллионов человек. А население США, напомним, 328 миллиона человек.

Руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что "никогда не видела такого количества дезинформации о вакцине", как сейчас. Недостоверные сведения распространяются в соцсетях. "Мы пытаемся бороться с мифами и дезинформацией. Мы проводим широкомасштабную просветительскую кампанию ", - цитирует ТАСС Валенски.

В США коронавирус выявлен у 30 миллионов человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 553 тысячи человек. По данным показателям страна занимает первое место в мире.