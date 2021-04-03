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Клип Манижи Russian Woman установил рекорд на "Евровидении"

Новости
    03.04.2021, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Российский участник "Евровидения" вновь в лидерах. Видеоролик певицы Манижи на песню Russian Woman, с которой артистка будет представлять нашу страну на названном международном конкурсе в Нидерландах, стало самым популярным на официальном YouTube-канале мероприятия. В контексте претендентов этого года.

Фото: youtube.com/ ДОМ-2
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Напомним, что видео на трек Uno проекта Little Big "порвал" канал конкурса в прошлом году, став его абсолютным рекордсменом - более 195 000 000 просмотров.

"Русскую женщину" на момент написания заметки посмотрели уже более 6 730 000 раз. И это лучший показатель среди клипов всех 39 участников смотра.

На второй строчке - сербы Hurricane с песней Loco Loco - более 6 676 000 просмотров. Далее идут Efendi из Азербайджана (2 575 000) и Destiny с Мальты (2 555 000).

65-е "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит в первом полуфинале.

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