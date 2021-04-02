Новости

Премьеру экранизации Uncharted с Томом Холландом снова перенесли 15:57
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
Стало известно, когда Балагов начнет снимать сериал по The Last of Us 15:24
Екатерина Стриженова выложила мем о своем падении в прямом эфире 15:13
"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39

Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая

Новости
    02.04.2021, 14:53
Текст:   Олег Усков

Таджикско-российская певица Манижа, которая в этом году будет представлять Россию на "Евровидении" в голландском Роттердаме, попала в первый полуфинал конкурса.

Фото: youtube.com/ ДОМ-2
Телеканал "Ю" назвал дату перезапуска реалити-шоу "Дом 2"

Первый полуфинал "Евровидения 2021" состоится 18 мая. Помимо России, там выступят Украина, Израиль, Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Тогда как во втором споют Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

А уже 22 мая пройдет финал смотра, где выступят по десять стран из каждой группы. К которым присоединятся артисты Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Нидерландов - на правах принимающей стороны.

Фото: Россия 1
Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале

Вся информация размещена на официальных аккаунтах мероприятия. На YouTube, в частности, опубликована "нарезка" номеров стран-участниц первого полуфинала.

Манижа выступит с композицией Russian Woman, вокруг которой в медийном пространстве уже некоторое время царит буйная и бурная полемика.

Напомним, что проект Little Big, который должен был представлять Россию на смотре прошлого года, от поездки на фестиваль в этом уклонился.

Новости

Вышел второй трейлер нового "Отряда самоубийц" 13:37
Телеканал "Ю" назвал дату перезапуска реалити-шоу "Дом 2" 13:28
Алекс Хирш хочет сделать видеоигру по "Гравити Фолз" 13:07
Джеймс Кэмерон собирался уволить сценаристов продолжения "Аватара" 12:49
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Jekester
Трейлер Mortal Kombat пересняли с помощью конструктора LEGO 31.03.2021
Видео: опубликована раритетная советская экранизация "Властелина колец" 31.03.2021
Упавшую во время прямого эфира Екатерину Стриженову прооперировали 30.03.2021
⧣ Россия
Фото: Россия 1
Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале 11:51
Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках 11:24
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
⧣ музыка
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Лидер "Морального кодекса" прокомментировал смерть Липницкого и Зарецкого 31.03.2021
Названа точная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой 31.03.2021
Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска" 29.03.2021