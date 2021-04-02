Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая

Таджикско-российская певица Манижа, которая в этом году будет представлять Россию на "Евровидении" в голландском Роттердаме, попала в первый полуфинал конкурса.

Первый полуфинал "Евровидения 2021" состоится 18 мая. Помимо России, там выступят Украина, Израиль, Литва, Словения, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Тогда как во втором споют Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

А уже 22 мая пройдет финал смотра, где выступят по десять стран из каждой группы. К которым присоединятся артисты Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Нидерландов - на правах принимающей стороны.

Вся информация размещена на официальных аккаунтах мероприятия. На YouTube, в частности, опубликована "нарезка" номеров стран-участниц первого полуфинала.

Манижа выступит с композицией Russian Woman, вокруг которой в медийном пространстве уже некоторое время царит буйная и бурная полемика.

Напомним, что проект Little Big, который должен был представлять Россию на смотре прошлого года, от поездки на фестиваль в этом уклонился.