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На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи

Новости
    10.03.2021, 18:16
Текст:   Козьма Лоханкин

Сегодня на официальном YouTube-канале опубликовали видео российской участницы этого года Манижи.

Фото: youtube.com/ zemfira
Земфира выпустила новый клип

Песня российско-таджикской артистки называет Russian Woman.

Ранее певица радостно прокомментировала своё грядущее участие в конкурсе, признавшись, что просто "не понимает, что происходит".

Отметим, "Евровидение" в этом году пройдёт "живьём", но составы делегаций будут ограничены в связи с эпидемией коронавируса.

Прошлогодний конкурс, на котором от России должна была выступать группа Little Big, был отменён из-за пандемии. В этом году электронный коллектив решил в Роттердам на "Евровидение" не ехать. Вместо этого Little Big выпустили новый клип, который моментально обрёл огромную популярность.

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