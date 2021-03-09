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Новый клип Little Big собрал 2,2 млн просмотров за сутки

Новости
    09.03.2021, 12:36
Текст:   Козьма Лоханкин

Новый клип российской электронной группы Little Big собрал свыше двух миллионов просмотров за сутки.

Фото: youtube.com/ zemfira
Земфира выпустила новый клип

Сейчас количество просмотров видео на песню Sex Machine на YouTube перевалил за 2,2 миллиона (первые полмиллиона были собраны за три часа).

Количество комментариев приближается к 18 тысячам, там уже вовсю идёт привычный троллинг и виртуальная торговля всем на свете.

Между тем наблюдается тенденция по появлению всё большего числа разочарованных фанатов группы - это видно и по отдельным комментариям, и по заметному числу "дизлайков" к видео (18 тысяч при 189 тысячах "лайков").

Напомним, группа должна была представлять Россию на прошлогоднем "Евровидении", но оно было отменено из-за пандемии. До вчерашнего дня сохранялась вероятность, что Little Big выступят на "Евровидении" этого года, но фронтмен коллектива Илья Прусикин уже заявил, что этого не произойдёт. Решено, что вместо этого от России на конкурс отправится певица Манижа.

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