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"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате

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    02.03.2021, 17:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

У поклонников международного песенного смотра "Евровидение" радость уже не та, что прежде - как в прошлом году, "Евровидение-2021" пройдет не совсем полноценно.

Фото: Markus Schreiber/ AP Photo
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Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте мероприятие, фестиваль этого года, 65-й, планируется провести офлайн, но значительно урезанным. А именно - сократив составы делегаций-участников и количество журналистов. Что касается присутствия на концертах "живой" публики - решение по данному вопросу пока не принято.

Напомним. Ранее организаторы предложили несколько вариантов проведения фестиваля 2021 года - в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. В итоге, как видим, речь идет о "плане B".

При этом организаторы отметили, что решение пока не является окончательным и еще может быть подкорректировано.

Кроме того на сайте обнародован документ, рассказывающий про все те меры безопасности, что будут предприняты при проведении конкурса. "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с финалом 22 мая.

Ранее сообщалось, что крупнейший планетарный фестиваль гиков Comic-Con и в этом году пройдет онлайн. И тоже будет урезан.

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