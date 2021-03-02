"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате

У поклонников международного песенного смотра "Евровидение" радость уже не та, что прежде - как в прошлом году, "Евровидение-2021" пройдет не совсем полноценно.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте мероприятие, фестиваль этого года, 65-й, планируется провести офлайн, но значительно урезанным. А именно - сократив составы делегаций-участников и количество журналистов. Что касается присутствия на концертах "живой" публики - решение по данному вопросу пока не принято.

Напомним. Ранее организаторы предложили несколько вариантов проведения фестиваля 2021 года - в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. В итоге, как видим, речь идет о "плане B".

При этом организаторы отметили, что решение пока не является окончательным и еще может быть подкорректировано.

Кроме того на сайте обнародован документ, рассказывающий про все те меры безопасности, что будут предприняты при проведении конкурса. "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с финалом 22 мая.

Ранее сообщалось, что крупнейший планетарный фестиваль гиков Comic-Con и в этом году пройдет онлайн. И тоже будет урезан.