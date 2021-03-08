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Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021"

Новости
    08.03.2021, 21:36
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/Eurovision Фото: twitter.com/Eurovision
Фото: twitter.com/Eurovision

Представлять Россию в Роттердаме на "Евровидении-2021" будет певица Манижа. Об этом стало известно в прямом эфире Первого канала, где только что закончилась прямая трансляция национального отбора на конкурс.

Напомним: ранее неорейв-проект Little Big (их свежий клип, кстати), который должен был представлять Россию на "Евровидении" прошлого года с хитом UNO, в году текущем от данной чести отказался. С пояснением: дорогу молодым и не менее одаренным - у нас таких много, мол.

В результате претендентами на поездку стали дуэт #2Маши (Мария Зайцева + Мария Шейх), участник второго сезона "Голоса" Антон Беляев со своим проектом Therr Maitz, и 29-летняя российская и таджикская певица Манижа (Manizha), известная, в частности, по треку "На путь воина встаю" из фильма "Мулан".

Перед этим организаторы "Евровидения" объявили правила проведения конкурса: в этом году он пройдет "живьем", но количество членов в делегациях стран-участниц и журналистов будет ограничено. Вопрос о том, пустят ли в залы зрителей, пока решается.

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