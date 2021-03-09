"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении"

29-летняя таджикская и российская певица Manizha (Манижа Сангин), которая по результатам вчерашнего голосования будет представлять нашу страну на "Евровидении-2021" в Роттердаме, прокомментировала свою победу в отборе участников.

Девушка опубликовала в Instagram видео, где она в поплывшем макияже говорит, что вообще не понимает, что происходит.

"Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас?" - пояснила свой внешний вид артистка. Подписав ролик: "Вот тебе Восьмое марта".

Напомним, что накануне в прямом эфире Первого канала объявили: Манижа споет на "Евровидении" композицию Russian Woman.

По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7% голосов, таким образом обойдя других кандидатов на поездку - проекты Therr Maitz и #2Маши.

Группа Little Big свою кандидатуру с национального отборочного тура сняла.

Ну и вот, кстати, их свежайший клип, уже начавший по традиции набирать массу просмотров.