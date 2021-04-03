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03.04.2021 12:17
Рубрика: Власть

Косачев: Шанс Зеленского урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР упущен

Текст: Константин Косачев
Украинские власти "ввели санкции" (то есть запрет) в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве и еще десяти неназванных организаций.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Данное решение - очередной пример последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении. Хорошо памятен "замах" Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на Юго-Востоке. Шанс у него действительно был - требовалось всего лишь инициировать прямой диалог с жителями ДНР и ЛНР, а по его итогам принять решения, которые бы обеспечивали комфортное проживание в едином государстве для всех без исключения граждан Украины.

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Шанс, без сомнения, упущен: никакого диалога, дальнейшее подавление русского языка, демонтаж системы русскоязычного образования, продолжение героизации бандеровцев и иже с ними.

Но когда наступает время объяснять провалы - выбор все тот же, виновата Россия. И санкции, якобы подтверждающие этот тезис.

Мне как бывшему руководителю Россотрудничества (кстати, именно в это время и сам попал под украинские санкции) за наш Русский дом в Киеве вдвойне обидно. Неоднократно там бывал, видел подвижническую работу сотрудников и высокую востребованность этой работы среди местного населения. Да, в последние годы деятельность Центра была существенно сокращена провокациями украинских боевиков, но она продолжалась во всех возможных формах.

В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля - выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве. Не надо уподобляться доморощенным националистам. Контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей.

Источник: Страница Константина Косачева в Facebook.

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